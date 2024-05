Na segunda visita ao Rio Grande do Sul para olhar a inundação de perto, o presidente Lula mostrou que compreende a dimensão da tragédia que atinge o Estado e reafirmou o compromisso de liberar os recursos necessários para a reconstrução. Antes de sua manifestação, o governador Eduardo Leite fez uma síntese dos problemas, alertou que o número oficial de mortos e desaparecidos é impreciso, porque ainda há lugares totalmente isolados, resumiu as medidas adotadas até agora para salvar vidas, em conjunto com as Forças Armadas, e passou slides com fotos da enchente em dezenas de cidades.