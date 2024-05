Ainda que os dois tenham agradecido ao presidente Lula pelo convite para vir ao Rio Grande do Sul, o senador Rodrigo Pacheco foi bem mais convincente do que o deputado Arthur Lira, que também compôs a comitiva. Ambos discursaram no ato com Lula, o governador Eduardo Leite e o prefeito Sebastião Melo neste domingo (5).