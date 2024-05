As previsões meteorológicas para os próximos dias são verdadeiramente alarmantes e precisam ser consideradas por todos os gaúchos. O Rio Grande do Sul está vivendo um momento tormentoso de sua existência: inundações sem precedentes, um número crescente de mortes, populações inteiras desabrigadas, cidades alagadas, estradas interrompidas, pontes destruídas, solo encharcado e deslizamentos de encostas, uma verdadeira calamidade pública de proporções inimagináveis. Nesse contexto quase apocalíptico, nada pode ser mais importante do que a preservação de vidas.