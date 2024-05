No momento em que o Rio Grande do Sul está sendo atingido por uma catástrofe climática sem precedentes em sua história, com volumosas precipitações pluviométricas em pouco tempo, cidades inundadas, habitações destruídas e tragédias humanas, mais uma vez o espírito de luta e de solidariedade do povo gaúcho aparece como fator de superação. Desta vez, as pessoas foram menos surpreendidas do que em setembro do ano passado, quando um ciclone atingiu o Vale do Taquari e provocou mortes e destruição. Nesta semana, graças aos alertas dos serviços meteorológicos, amplamente divulgados pelos meios de comunicação, e à mobilização rápida das autoridades e da Defesa Civil, muitas vidas estão sendo salvas.