O Rio Grande do Sul passa pelo pior desastre de sua história, como bem definiu o governador Eduardo Leite e como puderam constatar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua comitiva de ministros na rápida visita ao Estado. Neste contexto de sofrimento, foi alentadora a presença do primeiro escalão do governo federal em Santa Maria, ontem, quando ficou definido um plano de ação integrado entre a União, o Estado e os municípios para socorrer os desabrigados e reconstruir a infraestrutura destruída. Em manifestação pública compartilhada por seus assessores diretos, o presidente da República garantiu que não faltarão recursos para ajudar o Rio Grande.