O último domingo foi um dia de pânico na zona norte da capital gaúcha, já bastante abalada pela maior enchente de sua história e pelo desastre climático que atinge o Estado. Áreas de grande concentração urbana, os bairros Humaitá e Sarandi, que juntos reúnem mais de 100 mil habitantes, foram afetados por duas situações verdadeiramente traumáticas: a invasão efetiva da água em centenas de residências e a disseminação de um boato sobre a ruptura do dique do Arroio Feijó, que protege a região das cheias. Na verdade, a subida do nível do Lago Guaíba fez com que a água superasse a barreira de terra e provocasse alagamentos, mas não na dimensão possível em caso de rompimento. Só que a notícia falsa se espalhou pelas redes sociais e provocou correria generalizada, engarrafamentos no trânsito e até agressões entre pessoas que procuravam fugir de forma desesperada.