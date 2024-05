As medidas de ajuda econômica anunciadas ontem pelo governo federal representam alento e esperanças para a população gaúcha no seu momento de maior infortúnio, mas ainda parecem insuficientes para assegurar a reconstrução da infraestrutura do Estado. Além disso, vão depender da gestão adequada das autoridades de Brasília e da diligência dos administradores públicos locais para serem corretamente implementadas e para efetivamente chegarem à ponta com a celeridade necessária.