Ainda não está clara a real intenção do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ao anunciar na terça-feira a criação de um grupo de trabalho na Casa para debater um novo projeto de lei para a regulamentação das redes sociais no país. A iniciativa, afirma ele, seria para construir uma alternativa viável ao PL 2630/20. O texto atual, relatado pelo deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) e também conhecido como PL das Fake News, não tem mais condições de angariar maioria para passar no plenário, sustenta Lira. Outro relator seria designado.