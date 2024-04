Agem de acordo com os legítimos interesses da região os governos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná ao encomendarem um estudo para melhor dimensionar a demanda por transporte ferroviário nos três Estados. A definição ocorreu no final da semana passada, em um encontro em Curitiba com a participação do vice-governador gaúcho, Gabriel Souza, que vem tomando a frente em relação ao tema no Piratini.