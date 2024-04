Mesmo com uma estiagem menos severa em comparação ao ano anterior, o que ao fim levou a uma safra de grãos maior, 2023 esteve longe de ser um ano de plena recuperação para a economia gaúcha. O PIB do Estado subiu de forma tímida. Apenas 1,7%, após tombo de 5,1% em 2022. Foi também um período desafiador para a indústria gaúcha por suas características e fatores macroeconômicos, como uma taxa Selic que esteve mais da metade do exercício no nível sufocante de 13,75% ao ano.