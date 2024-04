Despir-se de paixões políticas é o passo inicial para melhor avaliar o embate entre o bilionário Elon Musk, dono da rede social X, e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O primeiro ponto a ser reforçado é o de que empresas com operação no Brasil devem acatar as leis nacionais e se submeter às decisões do Judiciário do país. O caminho adequado para os irresignados é apresentar os recursos cabíveis à próprio Justiça, capaz assim de rever posições e corrigir exageros. O simples desobedecimento não deve ser tolerado, e sim punido de acordo com o estabelecido pela legislação. Até por ser também um desrespeito à própria soberania do país.