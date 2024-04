São inquietantes as conclusões do relatório de fiscalização sobre o planejamento e a resposta da CEEE Equatorial aos temporais de 16 de janeiro. O documento, elaborado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), indica que a empresa se preparou mal para as consequências da tempestade e se mobilizou de forma insuficiente para o restabelecimento da energia onde o fornecimento foi cortado.