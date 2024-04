Merece acolhida, atenção e exame criterioso por parte do governo gaúcho a proposta de abertura de vagas no Ensino Médio Técnico em troca da redução dos juros da dívida do Estado com a União. A ideia apresentada no último dia 26 pelo ministro Fernando Haddad aos governadores das unidades federativas mais endividadas, entre as quais o Rio Grande do Sul, pode não ser uma solução definitiva para o impasse que se arrasta há décadas, mas tende a representar um alívio imediato para os Estados signatários do regime de recuperação fiscal que não estão conseguindo honrar seus compromissos. Além disso, tem um propósito inquestionavelmente meritório: assegurar educação e formação profissional para milhares de jovens que atualmente estão excluídos da escola ou do Ensino Médio Técnico e Profissionalizante.