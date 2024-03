Mesmo atrasada e comedida demais para a gravidade da situação, a nota divulgada na terça-feira pelo Itamaraty com críticas ao processo eleitoral da Venezuela traz a expectativa de que o Brasil possa ao menos estar começando a reconhecer a farsa encenada pelo ditador Nicolás Maduro. Ainda é cedo, no entanto, para ter a segurança de que o governo Luiz Inácio Lula da Silva rendeu-se ao fato de que o país vizinho não é uma democracia há bastante tempo e o autocrata no poder há 11 anos organiza uma eleição de fachada para se manter no Palácio de Miraflores. Infelizmente, não é demasiada a hipótese de Lula ter apenas feito um movimento pontual para aplacar as contrariedades da opinião pública brasileira à complacência do petista com o regime venezuelano.