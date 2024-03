Um dos obstáculos para o país ter um futuro de maior crescimento econômico e menor desigualdade está na grande parcela de jovens que não estuda e não trabalha. É um contingente conhecido como “nem-nem”. As informações do módulo anual sobre educação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua do IBGE, divulgadas na sexta-feira, trouxeram novos números para esse preocupante fenômeno. A notícia positiva é que o percentual caiu nos últimos anos. Mas ainda é alto demais e seria preciso acelerar o ritmo de queda.