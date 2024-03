Fica hoje ainda mais nítido que não houve exagero no entusiasmo que acompanhou a confirmação, em outubro de 2021, de que uma comitiva do Estado, em viagem à Europa, havia conseguido fechar o acordo para trazer no ano seguinte o South Summit para Porto Alegre. À época, dizia-se que era uma conquista e uma oportunidade. Conquista pelo fato de um dos principais eventos mundiais de inovação ser trazido para a Capital. E oportunidade pela possibilidade aberta de o encontro ser um potencializador do esforço já em curso de universidades, empresas, poder público e organizações da sociedade civil de fazer o Rio Grande do Sul se firmar como um polo efervescente de criatividade e negócios ligados à tecnologia.