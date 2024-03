A segunda visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Rio Grande do Sul em seu terceiro mandato foi pródiga em promessas. Novas e renovadas. Na sexta-feira, o séquito governista de oito ministros acenou aos gaúchos com investimentos bilionários em obras em diversas áreas como saúde, educação e infraestrutura. Lula ainda se comprometeu com o governo Eduardo Leite em renegociar os termos da dívida do Estado com a União.