A luta incansável do Estado para enfraquecer as facções criminosas tem de ir muito além da prisão e da condenação de seus líderes. Mostra-se cada vez mais importante empreender esforços para estrangular financeiramente essas quadrilhas que, ao longo do tempo, também têm aprendido a atuar de forma sofisticada para ocultar o patrimônio amealhado com toda a sorte de ilicitudes.