Segue vivo na memória dos gaúchos o surto de crescimento experimentado por Rio Grande, no sul do Estado, no período do mais recente boom da indústria naval brasileira. A euforia, no entanto, se transformou em frustração há cerca de uma década, quando os reflexos da Operação Lava-Jato e a explosão do endividamento da Petrobras colocaram a pique as promessas de grandes encomendas de navios e plataformas. É bastante provável que o município e as redondezas não venham a ter perspectivas semelhantes. Mas a infraestrutura dos estaleiros e a vocação da região para serviços semelhantes permanecem e abrem novas possibilidades.