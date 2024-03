É bastante preocupante quando um líder que se diz democrata insiste em ignorar os fatos e não economiza malabarismos retóricos para negar a existência de um regime autocrático. Esta é a postura reiterada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação à Venezuela. O entendimento externado pelo petista contrasta inclusive com a visão majoritária de outros importantes expoentes da esquerda da América do Sul.