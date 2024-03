O trágico episódio no norte da Faixa de Gaza na última quinta-feira, fatal para ao menos uma centena de palestinos, elevou o tom dos questionamentos internacionais quanto à estratégia e à proporcionalidade da resposta de Israel ao atentado terrorista de 7 de outubro do ano passado. Ainda é necessária uma investigação independente para se compreender melhor o que de fato aconteceu. Não está claro se o que ocorreu foi causado por disparos de soldados israelenses contra a multidão ou se as mortes decorreram de pisoteamentos resultantes de confusão e correria por tiros de advertência desferidos durante uma distribuição caótica de alimentos para a população faminta do enclave.