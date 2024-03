Fazem todo o sentido as iniciativas acordadas entre os governadores do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) de planejar aquisições conjuntas de equipamentos para a área de segurança pública e firmar um pacto para melhor enfrentar o crime organizado. As tratativas avançaram durante o encontro do grupo realizado entre a última quinta-feira e o sábado, em Porto Alegre. Integram o Cosud, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro.