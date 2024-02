Na sua desmedida pretensão de aparecer aos olhos do mundo como herói da pacificação planetária e perante a esquerda mais radical como paladino das causas libertárias, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva volta a comprometer a imagem histórica de neutralidade do Brasil ao criticar a estratégia de defesa israelense no conflito contra o grupo terrorista Hamas. Desta vez, foi além de todos os limites no seu absurdo retórico: criou um incidente diplomático com Israel ao comparar as ações bélicas daquele país na Faixa de Gaza ao Holocausto que vitimou 6 milhões de judeus, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, portadores de deficiência e opositores políticos.