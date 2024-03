Uma das grandes dificuldades do governo Eduardo Leite, alvo de críticas reiteradas, tem sido a lentidão para executar obras em escolas. Os embaraços não se resumem a trabalhos complexos de reformas nos prédios. Até mesmo no caso de pequenos reparos, como em telhados ou de rede elétrica, eram verificados empecilhos burocráticos que impediam o Estado de dar início a trabalhos e concluí-los em prazo razoável. Também com certo atraso, o Piratini acena agora com a solução para dar uma resposta mais rápida a problemas nos prédios das instituições de ensino. É preciso acompanhamento da sociedade para cobrar o cumprimento dos compromissos.