Bons ventos depois de desafios

O ano de 2024 foi de desafios a serem superados. Um ano que começou com o mercado pecuário ainda tímido, muito em função dos reflexos negativos vividos em 2023, e que teve como agravante uma enchente que atingiu inúmeras famílias gaúchas, algumas com suas atividades no campo impactadas. Mas, seguimos em frente, buscando driblar o cenário não tão favorável. E um ano que começou sem perspectivas positivas, ganhou fôlego no meio da temporada , quando o preço do boi voltou a crescer e a puxar as médias novamente.

Se tudo ocorrer como esperado, a Primavera de 2025 deve alavancar os resultados de comercialização, tendência essa que deve se consolidar em 2026. O único desafio a ser superado é a necessidade de fazer frente ao mercado rentista. Com as altas taxas de juros, os investimentos do mercado financeiro podem retirar recursos que seriam investidos na pecuária. Contudo, acreditamos no potencial do segmento e no valor agregado de nossos animais e de nossa genética.



Neste cenário, raças sintéticas como a Brangus devem conquistar mercado motivadas pelo maior uso para o cruzamento industrial e produção de carne de qualidade. Principalmente se pensarmos no alto potencial de uso em todos os territórios do Brasil. A Brangus tem alta adaptabilidade a diferentes biomas do país e entrega aos pecuaristas resultado dentro e fora da porteira. Todos esses diferenciais do Brangus nacional devem chamar a atenção do mundo ao país, que será sede do Congresso Mundial Brangus, em Londrina, em abril de 2026.