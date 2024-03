A capacidade de superar adversidades é uma marca indelével do empreendedorismo gaúcho. Uma das provas desta característica é o próprio fato de ter surgido no Estado mais meridional do país um dos principais polos industriais do Brasil. Desde os seus primórdios em séculos passados, a manufatura do Rio Grande do Sul teve de vencer obstáculos como a maior distância em relação aos grandes centros consumidores nacionais – o que sempre impôs desafios logísticos –, o clima inóspito e as turbulências criadas por conflitos internos e guerras.