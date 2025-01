China afirma que compartilhou informações sobre a covid-19 com a OMS 'sem nenhuma restrição'

A covid-19, que surgiu há cinco anos na cidade de Wuhan, no centro da China, matou milhões de pessoas, minou as economias de muitos países e paralisou sistemas de saúde inteiros.

A agência de saúde da ONU publicou na segunda-feira um comunicado no qual pedia à China que compartilhasse mais informações sobre a pandemia, para melhor enfrentar as crises futuras.

"Há cinco anos (...), a China compartilhou imediatamente as informações sobre a epidemia e o sequenciamento genético do vírus com a OMS e a comunidade internacional", disse Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, nesta terça-feira.