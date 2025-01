Rooney deixa comando do Plymouth, da 2ª divisão inglesa, após sete meses

O ex-astro do Manchester United Wayne Rooney deixou de ser técnico do Plymouth (da 2ª divisão inglesa), apenas sete meses depois de ser nomeado para o cargo, anunciou o clube nesta terça-feira (31).

O Plymouth ocupa atualmente o último lugar da 'Championship', o equivalente à 2ª divisão na Inglaterra, com quatro vitórias e treze derrotas, sendo que a a última delas foi no domingo, por 2 a 0, contra o Oxford.

Rooney foi anunciado treinador desta equipe do sudoeste do país em maio, depois de ter sido demitido em fevereiro do Birmingham, clube que foi rebaixado para a 3ª divisão (League One) no final da temporada passada.