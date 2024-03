Desperta atenção o desempenho das micro e pequenas empresas (MPEs) no fortalecimento do mercado de trabalho no Rio Grande do Sul no ano passado. Os negócios de menor porte fecharam 2023 com um saldo positivo de 50,9 mil vagas com carteira assinada. Assim, compensaram a performance fraca das médias e grandes companhias, que encerraram o exercício anterior com a perda de 6,8 mil postos. No balanço entre todos os tipos de empregadores, o Estado encerrou o ano passado com 47,4 mil posições formais criadas. Os dados fazem parte de um levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), esmiuçado em reportagem de Anderson Aires publicada ontem em Zero Hora.