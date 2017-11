Assim, podemos citar diversas vantagens relacionadas à integração do Enem-SiSU, são elas: territorialidade _ a aplicação da prova do Enem tem uma abrangência nacional, permitindo integração entre diversas localidades do Brasil, bem como a realização da prova por grande parte da população, às vezes sem condições de deslocamento para realizar exames, onde os vestibulares não chegam; conceito _ o conceito unificador, integrado e interdisciplinar com o qual a prova do Enem é confeccionada permite melhor relação entre os temas estruturadores, eixos e áreas do conhecimento, condizente com a realidade prática e situações problema próximas da vivência do candidato, contribuindo para a responsabilidade socioambiental, desenvolvimento do senso crítico e cidadania da população; valor_ a prova do Enem cobra dos candidatos, que não obtêm isenção, um valor consideravelmente menor que as provas do vestibular tradicional; universalidade e integração _ o Enem é aplicado para diferentes funcionalidades como acesso a vagas no Exterior (atualmente são 22 universidade que aderem ao Enem em Portugal), bolsas, vinculação a outros programas como ProUni e Fies e integração com outros vestibulares na complementação da nota e democratização do acesso _ a relação Enem-SiSU-Política de Ações Afirmativas promove o acesso amplo, democrático e com respeito às diversidades, contribuindo na construção de uma Universidade para todxs.