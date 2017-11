Incentivamos que ousem ter utopias e persistam em seus sonhos, lutando por eles. Mas é dever da sociedade não vender ilusões, nem aceitar mentiras. No caso do acesso à educação superior, os brasileiros precisariam olhar para o mundo e verificar que nos acostumamos com critérios intoleráveis em outros países.

As notas do SAT são usadas pelas universidades dos Estados Unidos para escolher seus alunos, mas sempre em conjunto com outros critérios como histórico escolar, notas no Ensino Médio, cartas de recomendação e participação em atividades extracurriculares. Acredita-se que o mérito tem várias origens: pode ser se destacar em concursos de matemática, esportes, artes, ações políticas e sociais etc. Estas atividades ampliam as chances de obter vaga numa universidade de prestígio. Conclusão: não existe Enem ou vestibular nos EUA, sendo as avaliações muito mais amplas e complexas do que simples provas.