Presidente da Coreia do Sul escapa de impeachment graças a boicote de deputados de seu partido

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, evitou neste sábado (7) o processo de impeachment graças ao boicote dos parlamentares do seu partido, que não compareceram à votação de uma moção de destituição , apresentada pela oposição após imposição efêmera de uma lei marcial na terça-feira (3).

Dezenas de milhares de pessoas lotaram as ruas próximas à Assembleia Nacional , empunhando faixas, gritando slogans, dançando e cantando músicas de K-pop com letras alteradas para pedir a destituição de Yoon. Os protestos cresceram na tarde de sábado, com os trens do metrô não parando nas estações próximas à Assembleia devido ao aumento repentino da multidão.

A crise começou quando o presidente sul-coreano declarou lei marcial de emergência no território da Coreia do Sul na terça-feira (3). O líder do Executivo acusou a oposição do país de controlar o parlamento e simpatizar com a Coreia do Norte.