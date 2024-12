Deputados da França derrubam primeiro-ministro 

Sem pedir diretamente sua renúncia, a líder do partido de extrema direita Reagrupamento Nacional (RN), Marine Le Pen , desafiou Macron, com quem disputou a presidência em 2017 e 2022, a refletir se pode continuar no cargo .

Governo mais breve

Com um orçamento focado em reduzir os gastos públicos e aumentar temporariamente os impostos para grandes empresas, o governo procurava reduzir o déficit (projetado em 6,1% do PIB em 2024) e a dívida pública (112% do PIB no final de junho).