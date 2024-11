Fechada por mais de cinco anos devido a um incêndio que devastou partes de sua icônica arquitetura gótica, a Catedral de Notre-Dame, na França, revelou ao mundo nessa sexta-feira (29) as primeiras imagens de seu interior totalmente restaurado. Com reabertura marcada para o dia 8 de dezembro, o local realizou uma última visita fechada do presidente francês Emmanuel Macron antes da recepção ao público.