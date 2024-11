Alagado pela enchente de maio e fechado desde então, o prédio do Memorial do Rio Grande do Sul só deverá reabrir ao público no segundo semestre de 2026. Uma reforma que já estava prevista para acontecer antes do pavimento térreo ser tomado pela água sairá do papel em janeiro, com previsão de durar 18 meses. Com isso, o espaço não poderá participar da 14ª Bienal do Mercosul, a partir de março do próximo ano.