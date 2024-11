Crise diplomática

Venezuela acusa Brasil de tentar "enganar" a comunidade internacional

Tensões bilaterais escalaram após o veto do Brasil à entrada da Venezuela no Brics, bloco de economias emergentes, e aos questionamentos do governo brasileiro sobre a reeleição de Maduro

