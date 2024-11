Em relação à Venezuela, Lula, finalmente, tomou o lado da democracia

Provavelmente, este é o pior momento das relações entre os governos Lula e Nicolás Maduro, mas, quem almeja protagonismo no tabuleiro geopolítico, precisa tomar lado - o que implica arcar com as consequências. Alinhado ideologicamente do ditador, a quem estendeu o tapete vermelho no Planalto, o presidente brasileiro ficou em cima do muro, enquanto as instituições se esfarelavam na Venezuela.