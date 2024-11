A Polícia Nacional Bolivariana, da Venezuela, apagou a publicação que trazia uma foto com a bandeira do Brasil e a silhueta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva junto com a mensagem "quem mexe com a Venezuela se dá mal". A imagem havia sido publicada em meio à crise diplomática entre o Brasil e o ditador Nicolás Maduro nas últimas semanas.