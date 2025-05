Putin propõe retomar negociação direta com Ucrânia sobre cessar-fogo

Declaração sobre proposta do presidente russo foi dada a jornalistas, no Kremlin, na madrugada deste domingo (11), no horário de Moscou.

O presidente russo, Vladimir Putin, propôs reiniciar as negociações diretas de paz com a Ucrânia. A reunião deve ocorrer em Istambul, na Turquia, na próxima quinta-feira (15), "sem condições prévias". A declaração foi dada a jornalistas, no Kremlin, na madrugada deste domingo (11), no horário de Moscou.