O exército da Ucrânia disse nesta quinta-feira (21) que a Rússia lançou um míssil balístico intercontinental - com capacidade nuclear - durante a madrugada contra a cidade de Dnipro, no centro do país. Porém, autoridades ocidentais não confirmaram a informação e um oficial de um país do Ocidente afirmou à emissora norte-americana ABC News que o ataque foi feito com um míssil balístico convencional. O Kremlin ainda não se manifestou sobre o tema.