Corrida eleitoral

Kamala lidera em duas pesquisas nacionais, mas está atrás de Trump em Estados-chave

Sondagens da NBC News e do instituto YouGov com a CBS News apontam preferência nacional para a atual vice-presidente. Pesquisa do The New York Times indica liderança do republicano em Arizona, Georgia e Carolina do Norte, Estados cruciais para a vitória no pleito

23/09/2024 - 15h52min Atualizada em 23/09/2024 - 18h53min