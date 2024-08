Em audiência pública nesta quinta-feira (15) no Senado para debater a crise na Venezuela, o assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, afirmou que o Brasil não reconhecerá o governo de Nicolás Maduro, a partir de janeiro do ano que vem, se as atas eleitorais não aparecerem. As informações são do jornal O Globo.