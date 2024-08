Em negociações secretas, os Estados Unidos discutiu uma proposta de anistia para Nicolás Maduro, oficialmente reeleito presidente da Venezuela segundo o Tribunal Supremo do país, deixar o poder em Caracas. A informação foi confirmada ao Wall Street Journal por pessoas familiarizadas com as conversas, que representam uma esperança para oposição, que alega fraude na votação, embora o chavista descarte acordos.