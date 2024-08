É de corar as carpas do Palácio da Alvorada a falta de um posicionamento assertivo do governo brasileiro e que dê o correto nome ao que acontece na Venezuela. Para além da não apresentação das atas eleitorais, que comprovariam um resultado fiel à escolha dos eleitores, já passa de mil o número de presos pelo regime de Nicolás Maduro, incluindo ao menos quatro jornalistas. A denúncia é de ONGs ligadas aos direitos humanos.