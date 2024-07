Presenciar a quebra de um recorde e o nascimento de uma nova marca histórica é um momento singular dos Jogos Olímpicos. É o instante da vibração máxima do atleta, de esplendor do público, de olhos do mundo inteiro admirados por um novo feito. É o 10 de Nadia Comaneci. O show de Bolt no Ninho do Pássaro. Feitos. O planeta para para aplaudir.