Lula diz que ainda não reconhece vitória de Maduro: "Ele sabe que está devendo explicação"

Esta é a segunda vez que o presidente aborda a eleição na Venezuela. Anteriormente, foi criticado por afirmar que não via nada de anormal no processo eleitoral do país vizinho, marcado por suspeitas de fraude no resultado levantadas pela oposição

15/08/2024 - 12h23min Atualizada em 15/08/2024 - 12h43min