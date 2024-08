Lula adota tom sutilmente diferente para lidar com ditaduras na Venezuela e na Nicarágua

São sutis as diferenças, mas há dois pesos e duas medidas nas relações entre o governo Lula e as ditaduras da Venezuela e da Nicarágua. No caso venezuelano, há um constrangimento (e alguma divergência interna) sobre a abordagem em relação a Nicolás Maduro: o PT e Lula apoiam o bolivarianismo desde que esse regime esdrúxulo que Hugo Chávez pariu no início dos anos 2000.