Rússia anuncia 'contra-ataque' da Ucrânia na região russa de Kursk

A Rússia afirmou neste domingo (5) que a Ucrânia lançou "um contra-ataque" na região russa de Kursk, onde as forças de Kiev controlam centenas de quilômetros quadrados desde o início de uma ofensiva em agosto passado.

"Por volta das 9h locais, o inimigo lançou um contra-ataque para impedir o avanço das tropas russas na área de Kursk", informou hoje o Exército russo. "O grupo de assalto do Exército ucraniano foi derrotado pela artilharia e pela aviação", e "a operação para destruir as unidades das forças ucranianas continua", detalhou.

A Ucrânia usou dois tanques, uma dúzia de blindados e uma unidade de demolição na ofensiva, em direção ao povoado de Berdin, segundo o Ministério da Defesa russo. "A operação para destruir o grupo de assalto do Exército ucraniano continua."

As forças ucranianas tomaram a cidade de Sudzha logo após o lançamento de sua ofensiva em agosto e a mantêm sob seu controle desde então.

Oficiais ucranianos divulgaram informações limitadas sobre a ofensiva, com alguns parlamentares pedindo que se mantenha silêncio. Outros funcionários saudaram o contra-ataque, que ocorre quase três anos depois de Moscou ter lançado seu ataque militar de grande escala contra a Ucrânia.

Kiev tomou dezenas de localidades na região de Kursk depois de iniciar sua ofensiva em 6 de agosto de 2024, mas seus avanços foram interrompidos depois que a Rússia enviou reforços para a área, incluindo milhares de soldados da aliada Coreia do Norte.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse na noite de ontem que "cerca de um batalhão de soldados de infantaria norte-coreanos e tropas aerotransportadas russas" foram derrotados em confrontos na região de Kursk nesse dia e no anterior.

A nova ofensiva militar ucraniana chega em um momento crítico no conflito de três anos, já que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, cuja posse ocorrerá em 20 de janeiro, prometeu negociar rapidamente um cessar-fogo entre Kiev e Moscou.

A administração do presidente em fim de mandato, Joe Biden, prometeu quase US$ 6 bilhões (R$ 37 bilhões) em ajuda militar e orçamentária à Ucrânia antes da posse do republicano.