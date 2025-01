Starmer reafirma seu compromisso na proteção de menores após polêmica com Musk

Em entrevista ao jornal The Sun, o líder trabalhista disse que seu governo tornaria obrigatória a denúncia de violência sexual contra crianças, seguindo as recomendações de um inquérito público sobre o assunto concluído em 2022.

Musk havia criticado na quinta-feira, no X, o desempenho de Starmer, quando ele era procurador-geral do estado, em um caso envolvendo a exploração sexual de mais de 1.500 meninas na Inglaterra entre 1997 e 2013, no qual as autoridades foram culpadas por não terem tomado providências.