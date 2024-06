O presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou nesta sexta (14) que negociará um cessar-fogo com a Ucrânia se Kiev retirar suas tropas das quatro províncias que Moscou reivindica e renunciar a uma adesão à Otan. Em uma reação imediata, a Ucrânia afirmou que Putin deu a ela um "ultimato à moda Hitler", dizendo que a proposta era equivalente a uma rendição. As declarações foram dadas na véspera do primeiro dia da Cúpula de Paz realizada na Suíça entre este sábado (15) e domingo (16) a pedido de Kiev, com a participação de diversos líderes mundiais, com exceção da Rússia.